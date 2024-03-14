إيلون ماسك يزور مصنع تسلا في ألمانيا بعد تعرضه لحريق متعمد

زار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أول مصنع أوروبي لشركته الذي يقع بضواحي برلين الألمانية اليوم الأربعاء بعد حوالي أسبوع من هجوم حريق متعمد أدى إلى قطع إمدادات الطاقة.

وكان الإنتاج في مصنع تسلا في غروينهايد توقف يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي واستعاد المصنع إمداد الكهرباء مساء الاثنين.

وجاء انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي كان فيه نشطاء البيئة يحتجون في غابة بالقرب من المصنع ضد خطط توسيع المنشأة.

وقالت السلطات في ولاية براندنبورغ، حيث يقع المصنع، إنها تشتبه في أن شخصا ما أشعل النار عمدا في خط نقل الجهد العالي على عمود كهربائي.

وقالت منظمة يسارية متطرفة تطلق على نفسها اسم مجموعة البركان إنها كانت وراء الحريق، واتهمت تسلا بممارسة "ظروف استغلال متطرفة" ودعت إلى "التدمير الكامل للمصنع العملاق".

وافتتحت شركة تسلا المصنع في مارس عام 2022 وتخطط الآن لبناء محطة شحن ومستودعات إضافية وروضة أطفال، مما ستتطلب قطع أكثر من 100 هكتار من الغابات، الأمر الذي يثير احتجاج من قبل أنصار حماية البيئة وبعض المجموعات المحلية الأخرى، الذين يشعرون بالقلق أيضا بشأن التأثيرات المحتملة على إمدادات المياه في المنطقة.

المصدر: AP