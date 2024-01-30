استقبال حافل لـ أمير الكويت في الرياض

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي وصل إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه السلطة في ديسمبر الماضي.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في المطار. ورافقت طائرات عسكرية سعودية طائرة أمير الكويت فور دخولها الأجواء السعودية. كما أطلق أفراد من الحرس الملكي السعودي 21 قذيفة مدفع ترحيبا بأمير الكويت.

المصدر: AP

