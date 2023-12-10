شجار في البرلمان البلغاري بسبب أوكرانيا

اندلع شجار في البرلمان البلغاري في صوفيا يوم الجمعة بعد أن صوت المشرعون بالموافقة على تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، على الرغم من اعتراض الرئيس رومين راديف.

واندلع الشجار عندما وصف زعيم حزب فوزروجدينيه (النهضة)، كوستادين كوستادينوف، دعم أوكرانيا بأنه "مهين" أثناء إلقائه خطابا أمام البرلمان.

ووافق المشرعون على مشروع القانون بأغلبية 147 صوتا مقابل 55 صوتا وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت، مما يسمح لصوفيا بإرسال صواريخها المخصصة للدفاع عن النفس إلى أوكرانيا.

أعرب الرئيس رومين راديف باستمرار عن معارضته لتقديم بلغاريا المساعدة العسكرية إلى كييف، مؤكدا أن "تزويد أوكرانيا بمعدات تعود إلى الحقبة السوفيتية قد يضعف القدرات الدفاعية لبلغاريا ويشكل خطر التورط في الصراع".

المصدر: رابتلي