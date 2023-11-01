بالفيديو.. إطلاق صواريخ من منظومات "إسكندر" في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر عمل طواقم منظومات "إسكندر" الصاروخية ولحظة إطلاق صاروخ من المنظومة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции