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بالفيديو.. إطلاق صواريخ من منظومات "إسكندر" في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر عمل طواقم منظومات "إسكندر" الصاروخية ولحظة إطلاق صاروخ من المنظومة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

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