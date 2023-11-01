بالفيديو.. إطلاق صواريخ من منظومات "إسكندر" في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر عمل طواقم منظومات "إسكندر" الصاروخية ولحظة إطلاق صاروخ من المنظومة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции