منظومة صواريخ "بانتسير" تحمي القوات الروسية من الهجمات الجوية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو لمنظومة صواريخ "بانتسير" التي توفر حماية للقوات الروسية من الهجمات الجوية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي إطار تنفيذها المهام القتالية تواصل أطقم منظومة صواريخ "بانتسير" تدمير الطائرات المسيرة "بيرقدار تي بي-2" التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية للاستطلاع على مواقع القوات الروسية، بالإضافة إلى تدمير صواريخ "توتشكا-أو" التي تطلقها القوات الاوكرانية باتجاه المناطق المحررة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية