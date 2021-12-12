"أجمل قاتل" في المحيط يصل إلى اليابسة ويفاجئ مدونا شهيرا
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سجل مدون تيك توك في أحد الشواطئ الأسترالية لقطات مذهلة وخطيرة في نفس الوقت لمخلوق البحر الغريب المعروف باسم تنين البحر الأزرق.
ويُعد كائن تنين البحر الأزرق من الرخويات البحرية صغيرة الحجم، والتي لا يتجاوز حجمها 3 سنتيمترات، ويمكن العثور عليها في محيطات الأطلسي، والهادئ، والهندي، كما يوصف المخلوق البحري بأنه "أجمل قاتل في المحيط" بسبب لونه الأزرق المبهر ولسعته السامة.
المصدر: وكالات
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