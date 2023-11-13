الإمارات.. عرض أكبر قارب في العالم مصنوع بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد

كشفت شركة "الصير مارين" الإماراتية، خلال فعاليات معرض أبو ظبي للقوارب، عن أكبر قارب في العالم مصنوع بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأشارت الشركة إلى أن القارب يبلغ طوله 11.98 مترا، وعرضه 4 أمتار وارتفاعه نحو مترين، وتمت طباعة هيكله الرئيسي في غضون 11 يوما، ويجري العمل حاليا على بناء المزيد من القوارب المعدلة عنه، والتي سيتم صناعة هياكلها بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد أيضا.

وقال رئيس قسم الطباعة ثلاثية الأبعاد في الشركة، أفين كوادروس: "شركتنا لديها اثنان من الروبوتات، يمكن لكليهما استخدام حبيبات البوليمر المقواة والفايبر كمواد خام، والتي يتم ضغطها حسب التصاميم التي نضعها.. القارب المطبوع بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد ويستغرق تجميعه وتركيبه نحو شهر، ويعمل بالطاقة الكهربائية".

وأضاف:"عمليات البناء تتم على مرحلتين، يتم تصنيع قسمي الهيكل الأيمن والأيسر للقارب بشكل منفضل، ثم يتم لصقهما معا، وهذا الأمر يستغرق 11 يوم تقريبا، أما العمليات الأخرى من بناء السقف والمقاعد وتثبيت المحرك وغير ذلك تطلب نحو شهر من العمل".

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ونوه كوادروس إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد هي "مستقبل بناء القوارب"، فما يميز هذه التقنية هو إمكانية إعادة تدوير المادة بعد انتهاء دورة حياة القارب أو النموذج الذي تمت طباعته واستخدام نفس المادة لبناء نموذج آخر، مشيرا إلى أن "الصير مارين" لا تقوم بطباعة القوارب فحسب، بل يمكنها طباعة أدوات أدوات مثل المقابس والقوالب والأجزاء النهائية للقوارب.

المصدر: العين الإخبارية