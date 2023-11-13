انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات معرض دبي الدولي للطيران بحضور عربي ودولي واسع.

ويجمع الحدث أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، ويستمر المعرض حتى 17 نوفمبر الجاري، في "دبي وورلد سنترال".

ومن أبرز فعاليات الدورة الحالية للمعرض هذا العام، ستكون العروض الجوية للطائرات التجارية والعسكرية، لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة من قطاعات الفضاء والدفاع والطيران، إذ ستشارك 180 طائرة تجارية وعسكرية في هذه العروض.

وفي جناح التنقل الجوي المتقدم الجديد، سيتم عرض مجموعة من أحدث طائرات الإقلاع والهبوط العمودي والطائرات بدون طيار.

ويستضيف المعرض بدورته الحالية أبرز شركات الطيران من جميع أنحاء العالم، وتستعرض الخطوط الجوية السعودية طائرة بوينغ 787-10 والتي تحمل شعار العلامة التجارية الجديدة، وطائرة شركة أديل للطيران من طراز إيرباص A320neo ، كما تشارك شركة بيوند، أول شركة طيران ترفيهية فاخرة في العالم، لتستعرض طائرتها الحديثة من طراز إيرباص A319.

ويعد مستقبل قطاع الفضاء من أبرز المجالات التي يركز عليها المعرض، حيث يضم جناحا خاصا بهذا القطاع، وسيستضيف مؤتمرا متخصصا لمدة يومين، يجمع أهم القادة والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار للتواصل ومناقشة أحدث الحلول والابتكارات المساهمة في تطور قطاع الفضاء في المستقبل.

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أما الجناح الروسي في المعرض، فسيضم أكثر من 200 نموذج من المنتجات العسكرية والمدنية، من بينها طائرة شحن جديدة يكشف عنها لأول مرة خارج روسيا، وستشارك هذه الطائرة مع مروحية "كا – 32 آ 11 إم" الروسية لإطفاء الحرائق، في برنامج العروض الجوية للمعرض.

المصدر: الإمارات اليوم+وكالات