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صحيفة صينية تكشف تأثير صاروخ "سارمات" في سير العملية العسكرية الروسية

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة صينية تكشف تأثير صاروخ
Russian Ministry of Defense
صاروخ "سارمات"
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أفادت صحيفة Asia Times الصينية بأن نشر روسيا صواريخ "سارمات" ذات القوة التدميرية غير المسبوقة سيؤثر بصورة جدية في مسار النزاع في أوكرانيا.

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وجاء في الموضوع الذي نشرته الصحيفة "يمكن أن يمثل تحديا للأنظمة الحالية بشأن الحد من انتشار الأسلحة، ويعقد منطق الردع الاستراتيجي. إن نشر سارمات له عواقب وخيمة على الصراع في أوكرانيا".

ومن جانبه أشارت هيذر ويليامز مديرة مشروع القضايا النووية وكبيرة الباحثين في برنامج الأمن الدولي، إلى أن "سارمات" سلاح عام.

وتقول: "إن هذا يظهر قدرة روسيا على توسيع ترسانتها النووية حتى في ظروف العقوبات الغربية".

ووفقا لها، بدأ المجتمع الدولي، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، يتحدث عن المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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بوتين وأردوغان يختتمان مباحثاتهما في سوتشي