علماء الآثار يكتشفون في القرم مجوهرات تعود للعهد الروماني

أعلن المكتب الإعلامي لمعهد تاريخ الحضارات المادية في أكاديمية العلوم الروسية، أن علماء المعهد ومتحف الإرميتاج، عثروا في جنوب بلدة خيرسونس القديمة على مجوهرات تعود للعصر الروماني.





وجاء في بيان المكتب، "عثر أعضاء البعثة المشتركة، التي تعمل في موقع المتنزه التاريخي المستقبلي في خيرسونس، خلال أعمال الحفر في المقبرة، على مجوهرات تعود للعصر الروماني".

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وتجدر الإشارة، إلى أن البعثة تعمل في هذه المقبرة التي تتكون من عدة أحجار منحوتة في الصخور، وتعود إلى العصر الروماني.

ويشير كبير الباحثين سيرغي سولوفيوف، إلى أن البعثة اكتشفت قبرين يعود تاريخهما إلى القرون الأولى بعد الميلاد.

ويقول، "اكتشفنا أن أحدهما قد نهب، ومع ذلك وجدنا فيه مجوهرات صغيرة، غفل عنها اللصوص. وقد عثرنا في هذا القبر الذي يعود لرجل وامرأة على خاتمين وأقراط وقلائد وأوان خزفية".

ويضيف، "أما في القبر الثاني، فإن حالة العظام سيئة بسبب الرطوبة، ولكن القطع المعدنية الأثرية بما فيها الحلي والمجوهرات والمسامير، التي نعتقد كانوا يستخدمونها في تثبيت المنصات الخشبية، التي عثرنا عليها هي بحالة جيدة".

ويشير الخبراء، إلى أن المجوهرات المصنوعة من معدن أصفر (يعتقد أنه الذهب) التي عثروا عليها، لها قيمة فنية كبيرة ومثيرة للاهتمام من ناحية تكنولوجيا صنعها ورمزية الصور وعائديتها.

ويذكر أن العلماء عرفوا بوجود هذه المقبرة منذ ثمانينيات القرن الثامن عشر. ويعتقد أنها استخدمت منذ القرون الميلادية الأولى حتى القرن العاشر، أي على مدى ألف عام تقريبا. وقد اكتشف العلماء فيها ثلاثة أنواع من المقابر- قبو وقبور تقليدية وجرار للرماد.

المصدر: نوفوستي