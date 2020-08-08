روسيا...ابتكار طريقة جديدة ربما تعالج "كوفيد-19"

ابتكر طلاب الدراسات العليا في المعهد الوطني لفيزياء الهندسة النووية للطب الحيوي، طريقة جديدة ربما تساعد في علاج مرض "كوفيد-19".



ويشير بيان المكتب الصحفي للمعهدـ بأن العلماء الشباب ابتكروا وحدة إضاءة (صمام ثنائي باعث للضوء light-emitting diode (LED)، يمكن استخدامها في علاج الأمراض الخطيرة بما فيها "كوفيد-19".

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ويشير البروفيسور فكتور لوشينوف، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذه الطريقة هي الأحدث في علاج الأمراض الخطرة باستخدام المحسسات الضوئية، التي "تحقن في جسم المريض، وتحت تأثير الإشعاع تقتل الفيروسات. كما أنها تثبط نشاط خلايا المناعة ذات الكفاءة العالية، المسؤولة عن عاصفة السيتوكينات. أي تساعد على تجنب حدوث ردود الفعل المميتة".

ووفقا له، إلى الآن لم تكن في العالم وحدات مماثلة يمكن استخدامها في تعريض المرضى إلى الأشعة دون الحاق الضرر بصحتهم.

وأضاف، لقد استخدمت هذه الطريقة في علاج أكثر من 40 مصابا بمرض "كوفيد-19"، كانوا جميعا يعانون من زيادة في تشبع الأكسجين في الدم، حيث اختفى الألم في الرئتين وعادت حاسة الشم إلى طبيعتها.

وأشار البروفيسور، إلى أن علاج المرضى المشتركين في الاختبار، كان أسرع من المرضى الآخرين الذين عولجوا بطرق أخرى.

ووفقا له، استخدمت هذه الطريقة في المعهد سابقا لتشخيص وعلاج الأورام الخبيثة.

المصدر: نوفوستي