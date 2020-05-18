 
مباشر
عاجل
وزير الصحة الأمريكي: يجب محاسبة منظمة الصحة العالمية لفشلها في التعامل مع جائحة كورونا

صحيفة أمريكية: روسيا تطلق "وحشا بحريا" جديدا

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة أمريكية: روسيا تطلق
Sputnik Maksim Bogodvid
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwfk

أفادت صحيفة We Are The Mighty الأمريكية بأن روسيا بصدد تصنيع "وحش بحري" جديد وهو سفينة " تشايكا آ-050" الطائرة (إيكرانوبلان).

وأشارت إلى أن السفينة الجديدة ستدخل العام الجاري الخدمة في الجيش الروسي.

إقرأ المزيد
"روس آتوم" توقع عقدا لبناء أقوى كاسحات الجليد النووية في العالم

وقال كاتب مقال نشرته الصحيفة إن الاتحاد السوفيتي كان يولي أهمية بالغة لتصنيع السفن الطائرة فوق سطح البحر على ارتفاع منخفض وتجمع بين مواصفات السفن والطائرات في وقت واحد.

ومن أهم المشاريع التي أطلقتها الصناعة السوفيتية مشروع "لون".واستطاعت تلك السفينة الطائرة أن تتسارع حتى 500 كيلومتر في الساعة  وتحمل على ظهرها صواريخ مضادة للسفن.

أما الجيل الحالي للسفن الطائرة الذي ابتكره المهندسون الروس فيصنع من المواد المشكلة الحديثة المتميزة بالتخفي عن رادارات العدو. وتزن سفينة " تشايكا  آ-050" الطائرة الروسية نحو 50 طنا. وبمقدورها أن تحمل 9 أطنان من الحمولة أو 100 جندي مسلح.

وتحلق السفينة الطائرة بسرعة 450 كيلومترا في الساعة. وإضافة إلى ذلك فبإمكانها أن تسير فوق الثلج أو الجليد أو الرمال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا