صحيفة أمريكية: روسيا تطلق "وحشا بحريا" جديدا

أفادت صحيفة We Are The Mighty الأمريكية بأن روسيا بصدد تصنيع "وحش بحري" جديد وهو سفينة " تشايكا آ-050" الطائرة (إيكرانوبلان).

وأشارت إلى أن السفينة الجديدة ستدخل العام الجاري الخدمة في الجيش الروسي.

إقرأ المزيد

وقال كاتب مقال نشرته الصحيفة إن الاتحاد السوفيتي كان يولي أهمية بالغة لتصنيع السفن الطائرة فوق سطح البحر على ارتفاع منخفض وتجمع بين مواصفات السفن والطائرات في وقت واحد.

ومن أهم المشاريع التي أطلقتها الصناعة السوفيتية مشروع "لون".واستطاعت تلك السفينة الطائرة أن تتسارع حتى 500 كيلومتر في الساعة وتحمل على ظهرها صواريخ مضادة للسفن.

أما الجيل الحالي للسفن الطائرة الذي ابتكره المهندسون الروس فيصنع من المواد المشكلة الحديثة المتميزة بالتخفي عن رادارات العدو. وتزن سفينة " تشايكا آ-050" الطائرة الروسية نحو 50 طنا. وبمقدورها أن تحمل 9 أطنان من الحمولة أو 100 جندي مسلح.

وتحلق السفينة الطائرة بسرعة 450 كيلومترا في الساعة. وإضافة إلى ذلك فبإمكانها أن تسير فوق الثلج أو الجليد أو الرمال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا