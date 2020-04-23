"روس آتوم" توقع عقدا لبناء أقوى كاسحات الجليد النووية في العالم

وقعت شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، وحوض "زفيزدا" لبناء السفن، عقدا لبناء كاسحة الجليد النووية "ليدير" من الجيل الجديد، لتصبح الأقوى في العالم.

وقالت "روس آتوم" إن العقد وقع اليوم الخميس، بين شركة "آتوم فلوت" التابعة لها التي تقوم بتشغيل وصيانة أسطول كاسحات الجليد النووية الروسي، ومصنع "زفيزدا" في أقصى الشرق الروسي.

وأكد مصطفى كاشكا المدير العالم لـ"روساتوم فلوت"، أن إدخال كاسلحة "ليدير" في الخدمة "سيتيح لـ"روس آتوم" ضمان أن تكون الرحلات في الجزء الشرقي من منطقة القطب الشمالي آمنة ومنتظمة، وتوفير الملاحة على مدار السنة في مياه طريق البحري الشمالي، وفتح إمكانيات جديدة أمام المسارات التجارية على خطوط العرض العالية".

وبموجب العقد سيتم إطلاق "ليدير" عام 2027، فيما تخطط "روس آتوم" لإنتاج 3 سفن أخرى من المشروع نفسه للعمل بحلول 2033.

وأضاف كاشكا: "اتخذت اليوم خطوة هامة في تاريخ أسطول كاسحات الجليد النووية الروسية"، مضيفا أن "ليدير" ستزود بمفاعلين نوويين من نوع "ريتم-400" مصممين في شركة "روس آتوم"، تبلغ قوتهما الإجمالية 120 ميغاواط، مما سيمكنها من كسر الجليد بسماكة تفوق الـ4 أمتار".

وسيبلغ طول الكاسحة 209 أمتار وعرضها 47.7 مترا، ووزنها حوالي 69700 طن، وهي قادرة على بلوغ سرعة 22 عقدة بحرية.

وكانت الحكومة الروسية خصصت أكثر من 127.5 مليار روبل لتمويل بناء أول كاسحة من مشروع "ليدير"، لتلتحق بأسطول الكاسحات الروسية الأكبر من نوعه في العالم.

المصدر: RT