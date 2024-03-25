هدف "ذهبي".. بهذه الطريقة عانقت الكرة الشباك (فيديو)

احتفظ المنتخب الأمريكي بلقب بطل دوري أمم أمريكا الشمالية لكرة القدم "الكونكاكاف"، على حساب نظيره المكسيكي، بفوزه عليه (2-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما فجر اليوم الاثنين.

ويدين منتخب "العم سام" بالفضل في انتصاره للاعبه تايلر آدمز، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (45 و63) من زمن اللقاء، على ملعب"AT&T Stadium" بمدينة أريلنغتون الأمريكية.

وافتتح تايلر آدمز، البالغ من العمر 25 عاما، التسجيل بهدف رائع أحرزه بتسديدة قوية "لا تصد ولا ترد" من مسافة بعيدة.

TYLER ADAMS FROM THE PARKING LOT ARE YOU FOR REAL??? 💥🚀🔥 pic.twitter.com/ZrK7PoxCST — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 25, 2024

وشارك تايلر آدمز، المحترف في صفوف نادي بورنموث الإنجليزي، في 38 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

واحتكر المنتخب الأمريكي لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، منذ انطلاقتها عام 2018.

وحصد المنتخب الأمريكي لقب النسخة الأولى لدوري أمم أمريكا الشمالية لكرة القدم "الكونكاكاف"، على حساب نظيره المكسيكي أيضا، إثر فوزه عليه (3-2) في نهائي 2018، قبل أن يتغلب على كندا بهدفين من دون رد، في نهائي النسخة الثانية.

بينما ذهبت الميداليات البرونزية إلى منتخب جامايكا، الذي تغلب بدوره على بنما بهدف من دون رد.

المصدر: وكالات