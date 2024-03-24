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نجوم منتخب كرواتيا يلعبون كرة القدم عند الأهرامات قبل مواجهة مصر (فيديو)

الرياضة

نجوم منتخب كرواتيا يلعبون كرة القدم عند الأهرامات قبل مواجهة مصر (فيديو)
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حرص نجوم منتخب كرواتيا على زيارة الأهرامات في الجيزة، قبل مواجهة منتخب مصر في نهائي "كأس عاصمة مصر" المقررة بعد غد الثلاثاء على ملعب "العاصمة الإدارية الجديدة" في القاهرة.

وظهر لاعبو منتخب كرواتيا بقيادة نجم ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش بجوار الأهرامات، كما التقطوا صورا تذكارية هناك.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجوم منتخب كرواتيا وهم يلعبون ويتبادلون تمرير الكرة تحت سفح الأهرامات.

وكان المنتخب المصري حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي "كأس عاصمة مصر" بفوزه على نيوزيلندا بهدف دون رد فيما تأهلت كرواتيا على حساب تونس بالفوز عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

المصدر: RT

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