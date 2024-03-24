نجوم منتخب كرواتيا يلعبون كرة القدم عند الأهرامات قبل مواجهة مصر (فيديو)
حرص نجوم منتخب كرواتيا على زيارة الأهرامات في الجيزة، قبل مواجهة منتخب مصر في نهائي "كأس عاصمة مصر" المقررة بعد غد الثلاثاء على ملعب "العاصمة الإدارية الجديدة" في القاهرة.
وظهر لاعبو منتخب كرواتيا بقيادة نجم ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش بجوار الأهرامات، كما التقطوا صورا تذكارية هناك.
لوكا مودريتش والرفاق أمام إحدى عجائب الدنيا 🤩— مصر 🇪🇬 Egypt (@engazatmasr2020) March 24, 2024
زيارة منتخب كرواتيا لـ الأهرامات صباح اليوم 🇪🇬☀️
Luka Modric and his friends in front of one of the wonders of the world 🤩 Croatia national team's visit to the pyramids this morning 🇪🇬☀️ pic.twitter.com/K0blMEm9Td
لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا في زيارة إلي الاهرامات. 🇪🇬📸 pic.twitter.com/moc0kHhUj6— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 24, 2024
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجوم منتخب كرواتيا وهم يلعبون ويتبادلون تمرير الكرة تحت سفح الأهرامات.
بقيادة مودريتش ❤️ مهارات رائعة للاعبي منتخب كرواتيا في الأهرامات 🇭🇷 pic.twitter.com/hbb6mzmGIf— Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) March 24, 2024
Zagrijavanje za finale...#Vatreni#Pyramids#Cairopic.twitter.com/aYuSPdm6SO— Saša Lugonjić (@LugonjicNovaTV) March 24, 2024
وكان المنتخب المصري حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي "كأس عاصمة مصر" بفوزه على نيوزيلندا بهدف دون رد فيما تأهلت كرواتيا على حساب تونس بالفوز عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي.
المصدر: RT