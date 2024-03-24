نجوم منتخب كرواتيا يلعبون كرة القدم عند الأهرامات قبل مواجهة مصر (فيديو)

حرص نجوم منتخب كرواتيا على زيارة الأهرامات في الجيزة، قبل مواجهة منتخب مصر في نهائي "كأس عاصمة مصر" المقررة بعد غد الثلاثاء على ملعب "العاصمة الإدارية الجديدة" في القاهرة.

وظهر لاعبو منتخب كرواتيا بقيادة نجم ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش بجوار الأهرامات، كما التقطوا صورا تذكارية هناك.

لوكا مودريتش والرفاق أمام إحدى عجائب الدنيا 🤩

زيارة منتخب كرواتيا لـ الأهرامات صباح اليوم 🇪🇬☀️

Luka Modric and his friends in front of one of the wonders of the world 🤩 Croatia national team's visit to the pyramids this morning 🇪🇬☀️ pic.twitter.com/K0blMEm9Td — مصر 🇪🇬 Egypt (@engazatmasr2020) March 24, 2024

لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا في زيارة إلي الاهرامات. 🇪🇬📸 pic.twitter.com/moc0kHhUj6 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 24, 2024

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجوم منتخب كرواتيا وهم يلعبون ويتبادلون تمرير الكرة تحت سفح الأهرامات.

بقيادة مودريتش ❤️ مهارات رائعة للاعبي منتخب كرواتيا في الأهرامات 🇭🇷 pic.twitter.com/hbb6mzmGIf — Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) March 24, 2024

وكان المنتخب المصري حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي "كأس عاصمة مصر" بفوزه على نيوزيلندا بهدف دون رد فيما تأهلت كرواتيا على حساب تونس بالفوز عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

المصدر: RT