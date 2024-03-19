الإصابة تبعد لوكاكو عن مواجهة بلجيكا ضد إيرلندا

يغيب المهاجم روميلو لوكاكو عن المباراة الودية لمنتخب بلاده بلجيكا ضد نظيره الإيرلندي نهاية هذا الأسبوع بسبب إصابة في الفخذ.

وغاب لوكاكو عن مباراة فريقه روما في الدوري الأوروبي الخميس الماضي بسبب إصابة في الفخذ، ثم لعب 85 دقيقة الأحد الماضي في فوز روما 1-0 على ساسولو في الدوري الإيطالي.

وأعلن المنتخب البلجيكي يوم الثلاثاء، أن لوكاكو غير لائق لمواجهة إيرلندا "بسبب زيادة طفيفة في أربية الفخذ".

وتلتقي بلجيكا مع إيرلندا السبت المقبل استعدادا لبطولة أوروبا 2024، ثم مع إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي إن لوكاكو غادر معسكر التدريب، لكنه سيسافر مع المنتخب إلى إيرلندا وإنجلترا.

ولم يذكر الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي ما إذا كان لوكاكو سيتمكن من اللعب في ويمبلي ضد إنجلترا إذا تعافى في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تقام بطولة "يورو 2024" في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

المصدر: أ ب