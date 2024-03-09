زينيت يقسو على أورال برباعية في عقر داره

تغلب نادي زينيت بطرسبورغ على مضيفه أورال يكاترينبورغ بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية زينيت كل من دوغلاس سانتوس، وأندريه موستوفوي، وماتيو كاسييرا، وإيفان سيرغييف في الدقائق 38، 57، 67، و81 تواليا، فيما أحرز إيريك بيكفالفي هدف أورال الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع زينيت رصيده إلى 40 نقطة وارتقى إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه كراسنودار.

أما أورال فقد تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الـ13.

المصدر:sportbox