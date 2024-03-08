شتوتغارت يقطع الطريق على بايرن ميونخ ويمدد عقد مدربه هونيس

مدد سيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت عقده الجمعة لعامين إضافيين حتى 2027، كمكافأة لقيادة الفريق من تجنب الهبوط في الموسم الماضي إلى المنافسة على التأهل لدوري الأبطال هذا الموسم.

وارتبط اسم هونيس (41 عاما) بالانتقال إلى أندية أخرى من بينها بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني والوصيف راهنا في ظل تأكيد رحيل مدربه توماس توخل نهاية الموسم.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦 ⚪️🔴



Sebastian #Hoeneß signs VfB extension 🤩



The head coach has extended his VfB contract, which was due to expire in 2025, until 30 June 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣.#VfB | #Hoeneß2027pic.twitter.com/RqvILDRrpF — VfB Stuttgart_int (@VfB_int) March 8, 2024

وقال هونيس الذي لعب في الفئات العمرية لشتوتغارت بعد تمديد عقده: "شتوتغارت ناد مميز. عندما كنت طفلا، جلست هنا في الملعب وشجعت النادي".

وأضاف "يجب أن يكون هدفنا تأكيد وجود شتوتغارت في المراكز العشرة الأولى مجددا".

وتولى هونيس قيادة شتوتغارت في أبريل عام 2023 حين كان الفريق يتذيل ترتيب الدوري وقاده للبقاء في دوري النخبة بعد تفوقه على هامبورغ في مباراتي الملحق الفاصل في تجنب الهبوط، وإلى نصف نهائي الكأس.

وكان من المتوقع أن تتواصل معاناة شتوتغارت هذا الموسم، خاصة بعد خسارة قائده الياباني واتارو إندو المنتقل إلى ليفربول الإنجليزي، إلا أنه نجح في احتلال المركز الثالث متقدما بفارق ست نقاط عن بوروسيا دورتموند الرابع وسبع نقاط عن لايبزيغ الخامس في طريقه للتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

ويستعد شتوتغارت لمواجهة ضيفه أونين برلين مساء اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الـ25 من الدوري الألماني.

المصدر: أ ف ب