رونالدو " يحرج نفسه" أمام جماهير "العين" الإماراتي بمراوغة غريبة (فيديو)

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإحراج خلال لقاء فريقه النصر السعودي ومضيفه العين الإماراتي يوم الاثنين في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وظهر رونالدو في إحدى اللقطات وهو يحاول إظهار مهاراته العالية في المراوغة لتجاوز أحد لاعبي الفريق الإماراتي إلا أن الكرة ضربت في قدم النجم البرتغالي لتضيع منه بشكل أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه أسمها مراوغة الحنش المشلول 🤣 زعلت عليه بجد.



بكره بيكون حفل زفافة على جورجينا بحسب الأخبار المتداوله.



مبروووك للدون دخوله القفص الذهبي 🌹#النصر_العين#كريستيانو_رونالدوpic.twitter.com/rW1QLOopIZ — Jamal alsloe (@JamalAlsloe) March 4, 2024

وعلق أحد الرواد في منصة "إكس" على لقطة رونالدو قائلا : "مراوغة غريبة من كريستيانو رونالدو" فيما كتب معلق آخر: "رونالدو يحرج نفسه أمام الجماهير الإماراتية بمراوغة فاشلة".

رونالدو " يحرج نفسه" امام الجماهير الاماراتية بمراوغة فاشلة 🤭🤭🤭



https://t.co/02dl5HeLcg — Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) March 4, 2024

وكتب مغرد ثالث: "يا الله حسن الخاتمة"، في إشارة إلى أن رونالدو يعيش السنوات الأخيرة في مسيرته قبل الاعتزال.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة "النصر" ومضيفه "العين" انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

المصدر: RT