رونالدو " يحرج نفسه" أمام جماهير "العين" الإماراتي بمراوغة غريبة (فيديو)
تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإحراج خلال لقاء فريقه النصر السعودي ومضيفه العين الإماراتي يوم الاثنين في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.
وظهر رونالدو في إحدى اللقطات وهو يحاول إظهار مهاراته العالية في المراوغة لتجاوز أحد لاعبي الفريق الإماراتي إلا أن الكرة ضربت في قدم النجم البرتغالي لتضيع منه بشكل أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
يالله حسن الخاتمة 😂#رونالدو— MOH2MMED | باڤي (@_imoh2mmed) March 4, 2024
#النصر_العينpic.twitter.com/t5MFoBqjte
هذه أسمها مراوغة الحنش المشلول 🤣 زعلت عليه بجد.— Jamal alsloe (@JamalAlsloe) March 4, 2024
بكره بيكون حفل زفافة على جورجينا بحسب الأخبار المتداوله.
مبروووك للدون دخوله القفص الذهبي 🌹#النصر_العين#كريستيانو_رونالدوpic.twitter.com/rW1QLOopIZ
وعلق أحد الرواد في منصة "إكس" على لقطة رونالدو قائلا : "مراوغة غريبة من كريستيانو رونالدو" فيما كتب معلق آخر: "رونالدو يحرج نفسه أمام الجماهير الإماراتية بمراوغة فاشلة".
رونالدو " يحرج نفسه" امام الجماهير الاماراتية بمراوغة فاشلة 🤭🤭🤭— Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) March 4, 2024
https://t.co/02dl5HeLcg
وكتب مغرد ثالث: "يا الله حسن الخاتمة"، في إشارة إلى أن رونالدو يعيش السنوات الأخيرة في مسيرته قبل الاعتزال.
يالله حسن الخاتمة 😂#رونالدو— MOH2MMED | باڤي (@_imoh2mmed) March 4, 2024
#النصر_العينpic.twitter.com/t5MFoBqjte
تجدر الإشارة إلى أن مواجهة "النصر" ومضيفه "العين" انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.
المصدر: RT