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رونالدو " يحرج نفسه" أمام جماهير "العين" الإماراتي بمراوغة غريبة (فيديو)

الرياضة

رونالدو
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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإحراج خلال لقاء فريقه النصر السعودي ومضيفه العين الإماراتي يوم الاثنين في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وظهر رونالدو في إحدى اللقطات وهو يحاول إظهار مهاراته العالية في المراوغة لتجاوز أحد لاعبي الفريق الإماراتي إلا أن الكرة ضربت في قدم النجم البرتغالي لتضيع منه بشكل أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد الرواد في منصة "إكس" على لقطة رونالدو قائلا : "مراوغة غريبة من كريستيانو رونالدو" فيما كتب معلق آخر: "رونالدو يحرج نفسه أمام الجماهير الإماراتية بمراوغة فاشلة".

وكتب مغرد ثالث: "يا الله حسن الخاتمة"، في إشارة إلى أن رونالدو يعيش السنوات الأخيرة في مسيرته قبل الاعتزال.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة "النصر" ومضيفه "العين" انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

المصدر: RT

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