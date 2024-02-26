موقف جديد.. لاعبات منتخب إيرلندا يرفضن تحية العلم الإسرائيلي

أعلنت لاعبات منتخب إيرلندا لكرة القدم، تحت 17 عاما، احتجاجهن على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وذلك خلال مباراة رسمية جمعتهن مع نظيراتهن الإسرائيليات، الأسبوع الماضي.

وخلال مباراة جمعت المنتخب الإيرلندي للشابات تحت 17 عاما بنظيره الإسرائيلي في تصفيات كأس الأمم الأوروبية بالعاصمة الألبانية تيرانا، وأثناء عزف النشيد الوطني لإسرائيل، قامت لاعبات الفريق الأوروبي بإدارة ظهورهن في تصرف أثار استفزاز الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يأمل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا إجراءات تأديبية ضد المنتخب الإيرلندي.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، بول كوك، تعرض الخميس الماضي لانتقادات من قبل المشرعين في البرلمان الإيرلندي بشأن السماح بإقامة المباراة ضد إسرائيل.

Ireland's U-17 women football team members turned their backs on the Israeli flag and anthem.

The game went ahead as part of the second round of the Euro 2024 qualifiers today@PressTV

It's a very disappointing decision to play the game by the FAI it should have been boycotted. pic.twitter.com/yMsT3plGxU — GC 🇮🇪🇵🇸 (@GCIreland2022) February 23, 2024

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وقال كوك إنه على الرغم من "فزعه الشخصي" من الوضع في غزة، فإن الاتحاد المحلي لكرة القدم ملتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأشار إلى أنه على عكس روسيا، لم يتم إيقاف إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشهدت المباراة فوزا كاسحا لمنتخب إيرلندا على نظيره الإسرائيلي بثلاثة أهداف دون رد، علما أن المواجهة أقيمت في المرحلة الثانية من التصفيات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت لاعبات المنتخب الإيرلندي للسيدات اللاتي واجهن إسرائيل في مباراة تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة في العاصمة اللاتفية ريغا، مصافحة اللاعبات الإسرائيليات قبل المباراة، احتجاجا أيضا على الحرب في غزة.

المصدر: arabicpost