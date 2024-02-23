رئيس رابطة الدوري الإسباني: مبابي لاعبا في ريال مدريد بنسبة 99 بالمئة

أبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، قناعته بأن كيليان مبابي سيوقع أو أنه وقع بالفعل مع ريال مدريد، حسب ما قال لصحيفة "ليكيب" الفرنسية في مقابلة نشرت الجمعة.

وأبلغ مبابي (25 عاما)، ناديه باريس سان جيرمان، مطلع فبراير الجاري، نيته الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

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وقال تيباس "مع العلم أنه سيترك باريس سان جيرمان، هناك فرصة بنسبة 99 بالمئة أن يوقع مبابي لريال مدريد. لكنني لا أعرف ما إذا كان قد وقع بالفعل".

وأضاف "إنها أخبار كبيرة لريال مدريد ولكرة القدم الإسبانية. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. من وجهة نظري، (جود) بيلينغهام و(إرلينغ) هالاند ومبابي هم اللاعبون الثلاثة المهيمنون على هذا الكوكب، واثنان منهم أصبحا في ريال مدريد".

وأشاد تيباس بالطريقة التي يدار بها ريال مدريد، وقال "من الناحية الاقتصادية، فإنهم فعالون للغاية".

وتابع "في الوقت الحالي، نتائجهم المالية جيدة جدا ويمكنهم إنفاق أكثر بكثير مما ينفقون. كان ريال مدريد يقظا للغاية من الناحية المالية ومستعدا للتعاقد مع مبابي".

المصدر: أ ف ب