مدرب ليفربول يعلن غياب جوتا عن الملاعب لأشهر

يغيب المهاجم الدولي البرتغالي ديوغو جوتا عن صفوف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم لعدة أشهر، وفق ما أفاد مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب.

وتم إخراج جوتا من الملعب على حمالة خلال فوز ليفربول على مضيفه برنتفورد 4-1 السبت الماضي، جراء تعرضه لإصابة في ركبته.

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وقال كلوب في مؤتمر صحفي عشية مواجهة لوتون تاون المقررة غدا الأربعاء في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات المرحلة الـ26 "بشأن ديوغو، فإننا نحسب بالأشهر أكثر (من الأسابيع)".

وتابع "لا يمكنني تحديد موعد نهائي حتى لو أردت ذلك".

وتهدد الإصابة مشاركة جوتا مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا صيف هذا العام.

المصدر: وكالات