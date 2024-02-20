الدوري الإنجليزي.. ليفربول المثقل بالإصابات يواجه لوتون للحفاظ على الصدارة

يفتتح ليفربول المتصدر المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم باكرا غدا الأربعاء أمام ضيفه لوتون تاون وذلك بسبب التزام "الريدز" بخوض مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الأحد.

ويسعى ليفربول إلى استغلال المباراة المبكرة للحفاظ على الصدارة التي يتربع عليها بفارق نقطتين أمام أرسنال، وقد يجد نفسه قبل أن يلعب الأربعاء على بعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يلاقي برنتفورد مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ18.

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وعلى الرغم من أن المباراة سهلة على الورق ضد لوتون الذي يقبع في المركز الـ18 ولم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات، فإن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب يعاني من غيابات عدة تقلقه قبل مواجهة لوتون غدا وتشيلسي الأحد المقبل.

وخسر "الريدز" جهود كورتيس جونز والبرتغالي ديوغو جوتا والأوروغوياني داروين نونييس في الشوط الأول من المباراة الماضية التي فاز فيها على برنتفورد 4-1 بسبب الإصابة.

وأكدت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن جونز وجوتا سيغيبان عن مواجهتي لوتون تاون وتشيلسي، بالإضافة إلى غياب الظهير ترنت ألكسندر أرنولد، المجري دومينيك سوبوسلاي وحارس المرمى البرازيلي أليسون بسبب إصابات مختلفة.

في المقابل، استعاد كلوب هدافه المصري محمد صلاح الذي سجل هدفا وصنع تمريرة حاسمة بعد دخوله بديلا في المباراة الماضية ضد برنتفورد.

ويتطلع ليفربول للتتويج بجميع الألقاب الممكنة هذا الموسم، لتكريم مدربه كلوب الذي سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي، بأفضل طريقة.

المصدر: وكالات