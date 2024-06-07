أمعاء رجل تخرج من جسده.. والسبب!؟

أفادت تقارير بأن رجلا من فلوريدا تعرّض لانفجار في القولون بعد أن أصابه السعال والعطاس في الوقت نفسه.

وعانى الرجل، البالغ من العمر 63 عاما، من ألم حاد نتيجة ذلك، مع بروز عدة بوصات من الأمعاء من منطقة العمل الجراحي.

ونُقل على الفور إلى المستشفى حيث تمكن الجراحون من إعادة أمعائه إلى بطنه بنجاح.

وبعد تعافيه في المستشفى لمدة 6 أيام، عاد إلى منزله ولم يتعرض لأي مضاعفات أخرى.

وتسمى هذه المضاعفات النادرة والخطيرة للجراحة أيضا بـ"نزع الأحشاء"، وتحدث عندما تبرز الأعضاء الداخلية للمريض من خلال شق الجرح.

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وقبل أسبوعين من الحادثة، خضع المريض لعملية جراحية بسبب مضاعفات ناجمة عن معاناة سابقة مع سرطان البروستات، بما في ذلك استئصال المثانة.

ووجدت الدراسة أن هذه الحالة يمكن أن تحدث لدى زهاء 3 من كل 100 شخص خضعوا لعمليات جراحية في البطن والحوض.

ويمكن أن يكون الأمر مميتا لأربعة من كل 10 مرضى، بسبب فقدان الدم المفرط أو الألم الشديد لفترة طويلة أو إصابة الأعضاء بالضرر.

ويشير الخبراء إلى السعال كعامل خطر بارز للمضاعفات.

تم تفصيل الحالة الصحية في المجلة الأمريكية لتقارير الحالات الطبية.

المصدر: ديلي ميل