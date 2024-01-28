تشكيلة منتخب مصر الأساسية لمواجهة الكونغو الديمقراطية

أعلن مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، عن التشكيلة الأساسية للفراعنة لمواجهة الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس إفريقيا.

وشهدت تشكيلة منتخب مصر تواجد محمد أبوجبل في حراسة المرمى بدلا من محمد الشناوي، بسبب تعرض الأخير للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

إقرأ المزيد

بالإضافة إلى تواجد محمد النني في وسط الملعب بدلا من إمام عاشور، الذي تعرض للإصابة مؤخرا خلال مران الفراعنة.

كما دفع فيتوريا بالجناح محمود حسن "تريزيغيه" من البداية بدلا من عمر مرموش الذي بقي على الدكة.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد النني.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيغيه"، مصطفى محمد.

المصدر: RT