 
مباشر

السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد تتويجه بكأس إفريقيا لكرة اليد

الرياضة

السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد تتويجه بكأس إفريقيا لكرة اليد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wv8d

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتخب بلاده لكرة اليد على فوزه بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب مصر لقب البطولة التي استضافها على أرضه بعد فوزه على الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 29-21 أمس السبت بالصالة المغطاة في ملعب القاهرة.

إقرأ المزيد
كأس إفريقيا لكرة اليد.. منتخب مصر يهزم الجزائر ويتوج بلقبه التاسع
كأس إفريقيا لكرة اليد.. منتخب مصر يهزم الجزائر ويتوج بلقبه التاسع

وقال السيسي عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية المصرية على "فيسبوك": "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024".

وأشاد الرئيس المصري بـ"الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب، تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني"، مضيفا: "أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجا للنجاح، والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة".

وأعرب السيسي عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات من أجل إسعاد الشعب المصري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا