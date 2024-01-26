أستراليا المفتوحة.. الروسي مدفيديف يقلب الطاولة على زفيريف ويبلغ النهائي

قلب الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا عالميا، تخلفه بمجموعتين إلى فوز دراماتيكي على الألماني ألكسندر زفيريف ليبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة في مسيرته.

وفي مباراة نصف النهائي التي أقيمت يوم الخميس، حقق الروسي البالغ من العمر 27 عاما، فوزا صعبا على زفيريف المصنف سادسا عالميا بنتيجة 5-7، 3-6، 7-6، 7-6، و6-3 في غضون 4 ساعات و18 دقيقة.

ولعب مدفيديف المباراة الـ16 من خمس مجموعات في مسيرته الاحترافية حيث حقق 7 انتصارات مقابل 9 هزائم.

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ويخوض الروسي المصنف أولا عالميا سابقا، نهائي أستراليا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته بعدما خسر المباراة النهائية في مناسبتين في 2021 و2022.

وضرب مدفيديف موعدا ناريا في النهائي مع الإيطالي يانيك سينر، المصنف رابعا والذي أطاح في وقت سابق الجمعة بالصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا، بواقع 6-1، 6-2، 6-7، و6-3.

المصدر: matchtv