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بطولة أستراليا المفتوحة.. سينر يطيح بدجوكوفيتش ويبلغ النهائي

الرياضة

بطولة أستراليا المفتوحة.. سينر يطيح بدجوكوفيتش ويبلغ النهائي
AP
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أجل الإيطالي يانيك سينر مساعي الصربي نوفاك دجوكوفيتش بإحراز لقبه الـ25 في البطولات الكبرى للتنس عندما ألحق به يوم الجمعة الهزيمة الأولى بعد 33 انتصارا متتاليا أستراليا المفتوحة.

وكان دجوكوفيتش البالغ عمره 36 عاما والمصنف أولا عالميا، يبحث عن الانفراد بالرقم القياسي لإحراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى في كل الأزمان، بيد أن سينر (22 عاما) المصنف رابعا عالميا حقق فوزه الثالث على الصربي في سبع مواجهات بينهما.

دجوكوفيتش حامل اللقب 10 مرات في أستراليا المفتوحة والذي لم يذق طعم الخسارة في البطولة منذ 2018، بدا بعيدا عن مستواه الخارق في أول مجموعتين، حيث ارتكب 29 خطأ مباشرا مقابل ثمانية فقط لسينر وخسر المباراة بواقع 6-1، 6-2، 6-7، و6-3 ليبلغ الإيطالي أول نهائي كبير في مسيرته.

وينتظر سينر في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا، والألماني ألكسندر زفيريف السادس.

وقال الإيطالي بعد فوزه على دجوكوفيتش "كانت مباراة صعبة للغاية"، وأضاف "بدأت بطريقة جيدة جدا. لقد خسر (دجوكوفيتش) في أول مجموعتين. أحسست بأنه لا يمتلك شعورا جيدا على الملعب، لذا حاولت أن أواصل الضغط".
ومن جانبه، اعتبر دجوكوفيتش أن هذه الخسارة لا تعني "بداية النهاية".

وأضاف "أعتقد أن هذه واحدة من أسوأ المباريات التي لعبتها في البطولات الأربع الكبرى، على الأقل بحسب ما أذكر".

وتابع الصربي "لا يزال لدي آمال كبيرة، كما تعلم، في بطولات كبرى أخرى، الأولمبياد، وأي بطولة سأشارك فيها. إنها مجرد بداية الموسم".

المصدر: وكالات

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