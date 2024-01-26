بطولة أستراليا المفتوحة.. سينر يطيح بدجوكوفيتش ويبلغ النهائي

أجل الإيطالي يانيك سينر مساعي الصربي نوفاك دجوكوفيتش بإحراز لقبه الـ25 في البطولات الكبرى للتنس عندما ألحق به يوم الجمعة الهزيمة الأولى بعد 33 انتصارا متتاليا أستراليا المفتوحة.

وكان دجوكوفيتش البالغ عمره 36 عاما والمصنف أولا عالميا، يبحث عن الانفراد بالرقم القياسي لإحراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى في كل الأزمان، بيد أن سينر (22 عاما) المصنف رابعا عالميا حقق فوزه الثالث على الصربي في سبع مواجهات بينهما.

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Jannik Sinner makes history en route to reaching his first-ever Grand Slam final 👏#AusOpenpic.twitter.com/88MnpBVAmu — Eurosport (@eurosport) January 26, 2024

دجوكوفيتش حامل اللقب 10 مرات في أستراليا المفتوحة والذي لم يذق طعم الخسارة في البطولة منذ 2018، بدا بعيدا عن مستواه الخارق في أول مجموعتين، حيث ارتكب 29 خطأ مباشرا مقابل ثمانية فقط لسينر وخسر المباراة بواقع 6-1، 6-2، 6-7، و6-3 ليبلغ الإيطالي أول نهائي كبير في مسيرته.

Jannik Sinner just did the impossible! 🤯 pic.twitter.com/9yMlg04zy6 — US Open Tennis (@usopen) January 26, 2024

وينتظر سينر في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا، والألماني ألكسندر زفيريف السادس.

وقال الإيطالي بعد فوزه على دجوكوفيتش "كانت مباراة صعبة للغاية"، وأضاف "بدأت بطريقة جيدة جدا. لقد خسر (دجوكوفيتش) في أول مجموعتين. أحسست بأنه لا يمتلك شعورا جيدا على الملعب، لذا حاولت أن أواصل الضغط".

ومن جانبه، اعتبر دجوكوفيتش أن هذه الخسارة لا تعني "بداية النهاية".

وأضاف "أعتقد أن هذه واحدة من أسوأ المباريات التي لعبتها في البطولات الأربع الكبرى، على الأقل بحسب ما أذكر".

وتابع الصربي "لا يزال لدي آمال كبيرة، كما تعلم، في بطولات كبرى أخرى، الأولمبياد، وأي بطولة سأشارك فيها. إنها مجرد بداية الموسم".

المصدر: وكالات