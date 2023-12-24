شاهد.. رونالدو مع ماكغريغور في نزال "اليوم الحاسم" بحضور آل الشيخ

حضر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم، منافسات نزال "اليوم الحاسم"، مساء يم السبت، الذي نظم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

واصطحب رونالدو نجله كريستيانو جونيور معه لحضور السهرة المكرسة للملاكمة.

CR7 is 𝒉𝒆𝒓𝒆 👀



Cristiano Ronaldo is back for another big night of boxing in Riyadh 🥊 #DayOfReckoning | NOW | TNT Sports Box Office & DAZN PPV | @Turki_alalshikhpic.twitter.com/Ohd56GOrcA — Queensberry Promotions (@Queensberry) December 23, 2023

وأظهرت لقطات تفاعل رونالدو مع الحدث، وإلى جانب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، والإيرلندي كونور ماكغريغور مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA).

Cristiano Ronaldo 🤝 Conor McGregor



One of the most unexpected duos, sat ringside for one of the great nights in boxing history 🥊💫#DayOfReckoning | NOW | TNT Sports Box Office & DAZN PPV | @Turki_alalshikh | @AbdulazizTFpic.twitter.com/NttukmY3h1 — Queensberry Promotions (@Queensberry) December 23, 2023

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وشهد نزال اليوم الحاسم حضور شخصيات اعتبارية ورياضية كبيرة، مثل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى الإسباني إيميريك لابورت مدافع نادي النصر، والبرتغالي جواو فيليكس نجم فريق برشلونة الإسباني، وغيرهم.

يذكر أن الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا حسم النزال الرئيسي للحدث، حيث قرر الحكم إنهاءه عقب نهاية الجولة الخامسة، وأشار إلى عدم إمكانية الملاكم السويدي أوتو والين إكمال النزال المواجهة.

المصدر: RT