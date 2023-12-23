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أمام أنظار الأسطورة كريستيانو رونالدو.. الملاكم الروسي بيفول يحتفظ بلقب بطل العالم (فيديو)

الرياضة

أمام أنظار الأسطورة كريستيانو رونالدو.. الملاكم الروسي بيفول يحتفظ بلقب بطل العالم (فيديو)
AFP /Fayez NURELDINE
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فاز الملاكم الروسي دميتري بيفول على متحديه الإنجليزي ليندون آرثر، في النزال الذي جمعهما مساء السبت، ضمن بطولة نزال "اليوم الحاسم" لأبطال الملاكمة العالمية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتفوق بيفول على متحديه بالنقاط بإجماع قرار الحكام، ليحتفظ بلقب بطل العالم وفقا لرابطة الملاكمة العالمية (WBA) في فئة الوزن الخفيف الثقيل، ويجرد الملاكم الإنجليزي من لقب بطل المنظمة الدولية للملاكمة (IBO).

وحضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، برفقة نجله كريستيانو جونيور، هذا النزال، في أثناء زيارتهما لفعاليات موسم الرياض.

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وحقق دميتري بيفول، البالغ من العمر 33 عاما، انتصاره الثاني والعشرين منها 11 بالضربة القاضية، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

بينما مني ليندون آرثر، البالغ من العمر 32 عاما، بالهزيمة الثانية خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 23 فوزا منها 16 بالضربة القاضية.

المصدر: "russian.rt.com" 

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