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هزيمة جديدة "للقاذفة البرونزية" الأمريكية (فيديو)

الرياضة

هزيمة جديدة
twitter/Turki_alalshikh
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خسر الأمريكي ديونتاي وايلدر أمام متحديه الأسترالي جوزيف باركر في النزال الذي جمعهما في وقت متأخر من مساء السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسيطر الملاكم الأسترالي على مجريات النزال، الذي جرى في منطقة “Kingdom Arena” بالعاصمة الرياض، ضمن بطولة نزال "اليوم الحاسم" لأبطال الملاكمة العالمية، ليفوز باركر بالنقاط على وايلدر الملقب بـ"القاذفة البرونزية" الأمريكية، بواقع: (118-111، 118-110، 120-108).

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وحصل جوزيف بارك على حزامي "WBC International" و"WBO Inter-Continental" لبطل العالم لفئة الوزن الثقيل.

ومني ديونتاي وايلدر (38عاما) بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 43 انتصارا وتعادل واحد.

في المقابل، حقق جوزيف باركر (31 عاما) انتصاره الـ34 منها 23 بالضربة القاضية، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم أيضا. 

المصدر: وكالات 

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