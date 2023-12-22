شاهد المفاجأة.. ملاكم أمريكي يعلن إسلامه أثناء مؤتمر صحفي بالرياض
أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إسلامه أثناء وجوده في السعودية، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة نزال "اليوم الحاسم" الذي تستضيفه الرياض يوم السبت ضمن فعاليات موسم الرياض.
وانتشر مقطع فيديو عبر منصة التواصل "إكس"، يعلن فيه ميلر إسلامه وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل "اليوم الحاسم".
فيديو | قبل "اليوم الحاسم"..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 21, 2023
الأميركي "جاريل ميلر" يفاجئ الصحفيين ويعلن إسلامه..
عبر مراسل #الإخبارية سليمان الجبر #RiyadhSeason#DayofReckoning#BigTimepic.twitter.com/PC7982Y69j
وقال الملاكم الأمريكي جاريل ميلر في الفيديو:" أود أن أقول في البداية الحمد لله أعلن إسلامي، لقد سئمت من هؤلاء الملاكمين طوال الأسبوع.. أنا مرهق ولكن مستعد لملاكمتهم، وأود أن أعرف من سأسدد له اللكمة الأولى.. أنا أرى أن الملاكمة نعمة مذهلة تم منحها لنا".
المصدر: "twitter/alekhbariyatv"