السحر الروسي.. إهدار 7 ركلات ترجيح في مباراتين أمام حارس مرمى أوفا

قاد حارس مرمى نادي أوفا، أوليغ باكلوف، فريقه إلى الدور الـ32 من مسابقة كأس روسيا لكرة القدم، على حساب مضيفه فولغا أوليانوفسك، بفوزه عليه بركلات الترجيح بهدفين من دون رد.

ونجح أوليغ باكلوف في التصدي لثلاث ركلات ترجيحية، بينما ذهبت أخرى خارج الأخشاب الثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، وانتهى وقتها الأصلي من دون أهداف.

ВРАТАРЬ «УФЫ» ТАЩИТ СЕРИЮ ПЕНАЛЬТИ! ОПЯТЬ 😱😱😱



Героический Баклов, который обеспечил проход в следующий раунд. Ну что за человечище 🔥 pic.twitter.com/mEhNKn9Ux6 — Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2023

وكان نادي أوفا قد تغلب على ضيفه نوستا من مدينة نوفوترويتسك، بركلات الترجيح أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الدور التمهيدي الثاني للمسابقة، وأهدر لاعبو الضيوف ثلاث ركلات ترجيحية.

وبذلك حافظ حارس مرمى نادي أوفا، أوليغ باكلوف، على نظافة شباكه من 7 ركلات، بتصديه لثلاث منها، وخروج أربع خارج إطار المرمى.

Три сейва в серии пенальти! Первый – что-то из приемов Акинфеева 🧤🧤🧤



Вратарь «Уфы» протащил команду в следующий раунд Пути регионов. Олег Баклов – герой 💪 pic.twitter.com/kQJId90clX — Матч ТВ (@MatchTV) August 23, 2023

المصدر: "russian.rt.com"