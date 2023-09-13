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روسيا.. إهدار 7 ركلات ترجيح في مباراتين أمام حارس مرمى أوفا

الرياضة

روسيا.. إهدار 7 ركلات ترجيح في مباراتين أمام حارس مرمى أوفا
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قاد حارس مرمى نادي أوفا، أوليغ باكلوف، فريقه إلى الدور الـ32 من مسابقة كأس روسيا لكرة القدم، على حساب مضيفه فولغا أوليانوفسك، بفوزه عليه بركلات الترجيح بهدفين من دون رد.

ونجح أوليغ باكلوف في التصدي لثلاث ركلات ترجيحية، بينما ذهبت أخرى خارج الأخشاب الثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، وانتهى وقتها الأصلي من دون أهداف.

وكان نادي أوفا قد تغلب على ضيفه نوستا من مدينة نوفوترويتسك، بركلات الترجيح أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الدور التمهيدي الثاني للمسابقة، وأهدر لاعبو الضيوف ثلاث ركلات ترجيحية.

وبذلك حافظ حارس مرمى نادي أوفا، أوليغ باكلوف، على نظافة شباكه من 7 ركلات، بتصديه لثلاث منها، وخروج أربع خارج إطار المرمى.

المصدر: "russian.rt.com" 

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