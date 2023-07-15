"لن أستسلم وسأعود".. لقطة مؤثرة للتونسية أنس بعد خسارتها نهائي "الغراند" للمرة الثالثة (فيديو)

انفجرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر بالبكاء، بعد خسارتها نهائي بطولة "ويمبلدون" للسيدات، أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، بمجموعتين دون رد، السبت.

وبعد خسارتها الثالثة في نهائي إحدى بطولات "الغراند سلام" والثانية في "ويمبلدون"، قام المسؤولون عن تنظيم بطولة "ويمبلدون" بتسليم أنس جائزة مركز الوصافة.

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ودخلت أنس في نوبة بكاء، بعدما انهمرت دموعها، نتيجة الحسرة الكبرى لضياع حلمها بإحراز أول لقب في بطولات "غراند سلام" خلال مسيرتها الاحترافية، لتعترف بذلك، بقولها: "إنها الخسارة الأصعب لي".

"We're going to make it one day, I promise you"@Ons_Jabeur speaks after her #Wimbledon final defeat to Marketa Vondrousova pic.twitter.com/4OWGoBANUc — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

وتابعت: "أريد أن أهنئ ماركيتا فوندروشوفا وفريقها على هذه البطولة الرائعة، وأنت لاعبة رائعة ومررت بلحظات صعبة، وأنا سعيدة من أجلك، وأظن أن هذا اليوم سيكون صعبا بالنسبة لي، لكنني لن أستسلم، وسأعود بقوة".

واختتمت "لقد كانت بطولة رائعة بالنسبة لي، وتمنيت أن أنهيها بشكل جيد، ويوما ما مع فريقي سننجح بذلك، وأشكر الجميع على تشجيعه لي منذ اليوم الأول لي في ويمبلدون، وكانت رحلة صعبة، لكن هذه هي رياضة التنس، وأعدكم بالعودة مرة أخرى بقوة".

وكانت التونسية البالغة 28 عاما، تمني النفس بأن تكون الثالثة ثابتة لها وأن تفوز بلقبها الكبير الأول في ثالث نهائي لها في "الغراند سلام"، لكن الحلم بأن تصبح أول عربية وإفريقية تحرز لقبا كبيرا تأجل على يد التشيكية البالغة 24 عاما.

وللمرة الثالثة تسقط التونسية عند الحاجز الأخير بعدما سبق لها خسارة نهائي ويمبلدون العام الماضي أمام الكازاخستانية يلينا ريباكينا، ثم نهائي الولايات المتحدة المفتوحة بعدها بشهرين ضد البولندية أيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا.

المصدر: موقع بطولة "ويمبلدون"