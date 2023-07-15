ويمبلدون.. فوندروشوفا تحرم أنس من اللقب الكبير الأول وتتوج بطلة في إنجاز تاريخي

دخلت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، التاريخ بعدما باتت أول لاعبة غير مصنفة تتوج بلقب ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها في النهائي السبت على التونسية أنس جابر.

وجاء فوز فوندروشوفا على أنس المصنفة سادسة عالميا ووصيفة بطلة العام الماضي، بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-4.

V for Victory 🏆

V for Vondrousova 👊



Marketa Vondrousova earns her first Grand Slam title and is the 2023 #Wimbledon champion! pic.twitter.com/1DjxAuGJM3 — wta (@WTA) July 15, 2023

وكانت التونسية البالغة 28 عاما، تمني النفس بأن تكون الثالثة ثابتة لها وأن تفوز بلقبها الكبير الأول في ثالث نهائي لها في الـ"غراند سلام"، لكن الحلم بأن تصبح أول عربية وإفريقية تحرز لقبا كبيرا تأجل على يد التشيكية البالغة 24 عاما.

وغازلت أنس، اللقب مرتين العام الماضي، بوصولها إلى أول نهائي كبير في مسيرتها في ويمبلدون خسرته أمام الكازاخستانية يلينا ريباكينا، قبل أن تسقط بعد قرابة شهرين في نهائي الولايات المتحدة المفتوحة ضد البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا.

المصدر: وكالات