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جائزة قياسية يحصل عليها مانشستر سيتي بعد لقب الدوري الإنجليزي

الرياضة

جائزة قياسية يحصل عليها مانشستر سيتي بعد لقب الدوري الإنجليزي
Globallookpress
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سيحصل نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثالث على التوالي على 166 مليون جنيه إسترليني تقريبا، ما يعادل (205 مليون دولار) من خزينة رابطة البريميرليغ هذا الموسم.

وهو مبلغ قياسي في تاريخ البطولة العريقة، منها 22 مليون جنيه إسترليني من عقود البث التلفزيوني.
وحصل السيتي على 153 مليون جنيه إسترليني عندما فاز باللقب الرابع في خمس سنوات العام الماضي، لكن الجائزة لهذا الموسم سترتفع بعد الاتفاق بين الأندية والرابطة على توزيع عقود البث التلفزيوني لموسم 2022-2023 وفق مكانة النادي وشعبيته عالميا.

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ويصل مجموع ما ستحصل عليه الأندية الـ20 المنافسة بالدوري الممتاز إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني وتقسم الجوائز المالية وفق مواصفات: حصص من عقود البث التلفزيوني، مبالغ متفاوتة حسب الاستحقاق المحلي مثل المركز الذي انتهى به الفريق، أموال للمنشأة تتضاعف بناء على عدد المرات التي ظهر بها الملعب عبر البث التلفزيوني المباشر في إنجلترا وحصة من عوائد الدوري الترويجية.

وحسم مانشستر سيتي اللقب قبل الموعد المحدد في 20 مايو، محرزا اللقب للمرة الثالثة على التوالي وللمرة التاسعة في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يتواجه السيتي مع إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ10 من يونيو المقبل، وستقام المباراة على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في اسطنبول.

المصدر:"وكالات"

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