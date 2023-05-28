القائمة النهائية لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.. بالتفاصيل

أسدل الستار على الدور الإنجليزي الممتاز للموسم (2202-2023)، باحتفاظ فريق مانشستر سيتي باللقب، وتألق نيوكاسل يونايتد، وخيبة أمل لفريق أرسنال، وخروج نادي ليفربول خاوي الوفاض.

وحسم فريق مانشستر سيتي لقب بطل الدوري لصالحه مبكرا، بعد أن تعرض وصيفه أرسنال لهزيمة ثقيلة (0-3) في عقر داره أمام ضيفه برايتون بالذات، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، يوم الأحد 14 مايو الجاري، ضمن الجولة الـ36 من الدوري.

وتربع مانشستر سيتي على عرش صدارة الدوري، برصيد 89 نقطة، رغم هزيمته أمام مضيفه برينتفورد بهدف وحيد، في الجولة الأخيرة، وتوج بلقب بطل "البريمير ليغ" للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه.

بينما تألق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات السعودي، في عام 2021، من فريق يصارع على البقاء حينها إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بقيادة مديره الفني إيدي هويي، مدرب بورنموث سابقا.

واحتل نادي نيوكاسل يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 71 نقطة، لحجز مقعد له في "التسامبيونز ليغ" رفقة كل من مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد.

في حين كان فريق أرسنال قريبا من الفوز بلقب بطل الدوري، الذي طال انتظاره 19 عاما، حيث كان متصدرا للدوري معظم الوقت، ولكنه فرط بفرصته الذهبية للفوز باللقب في الربع الأخير من الدوري، ليصيب مشجعيه بخيبة أمل كبيرة.

كما خيب فريق ليفربول آمال جماهيره، باكتفائه بالمركز الخامس في ترتيب الدوري، برصيد 67 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وسيضطر للمشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، رفقة فريق برايتون المتألق، الذي فجر مفاجأة كبيرة بحصوله على المركز السادس برصيد 62 نقطة، وبطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي أيضا.

في حين نجح نادي أستون فيلا في احتلال المركز السابع برصيد 61 نقطة، والتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، منتزعا هذه البطاقة من توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثامن برصيد 60 نقطة.

كما شهد الموسم المنصرم تراجعا كبيرا للفريق اللندني الآخر تشيلسي، بعد التغيرات الكبيرة التي طرأت عليه، خاصة رحيل مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، واكتفى "البلوز" بالمركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة، رغم إنفاق الكثير من الأموال خلال فترة الانتقالات.

بينما ودع كل من ليستر سيتي بطل "البريمير ليغ" لعام 2016، وليدز يونايتد وساوثهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: RT