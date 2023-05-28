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ليفربول "الجريح" ينجو من الهزيمة في مباراته الأخيرة بالموسم

الرياضة

ليفربول
AP /Andrew Matthews
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نجا فريق ليفربول من الهزيمة أمام مضيفه ساوثهامبتون (4-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ38 الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق ليفربول بهدفين سريعين سجلهما كل من المهام البرتغالي ديوغو جوتا روبرتو فيرمينو في الدقيقتين (10، و15) على الترتيب.

ورد فريق ساوثهامتون بأربعة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، جيمس وارد براوس، وكمال الدين سليمانا، وآدم أرمسترونغ، في الدقائق (19، 28، 48) على الترتيب.

لكن ليفربول عاد من بعيد وسجل هدفين آخرين خلال دقيقتين فقط (72، و73)، عبر كل من الهولندي كودي جاكبو، وديوغو جوتا، الذي وقع على الهدف الشخصي الثاني له.

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واكتفى فريق ليفربول بالمركز الخامس على سلم ترتيب الدوري للموسم (2022-2023) برصيد 67 نقطة، خارج مربع الأربعة الكبار، وأخفق بالتالي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل، وسيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

بينما تذيل نادي ساوثهامبتون جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 25 نقطة، وودع دوري الأضواء.

المصدر: RT 

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