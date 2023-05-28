الترتيب النهائي لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

فرض النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، نفسه هدافا تاريخيا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أول موسم له ضمن "البريمير ليغ"، قادما من بوروسيا دورتموند.

وتربع إيرلينغ هالاند على عرش صدارة هدافي الدوري للموسم (2022-2023) برصيد 36 هدفا، محطما الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز المهاجم النرويجي بجائزة لاعب الموسم في "البريمير ليغ"، بعد المستوى المذهل الذي قدمه مع نادي مانشستر سيتي بطل الدوري.

كما نال هالاند جائزة رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين في إنجلترا، ليصبح أول لاعب في مانشستر سيتي يفوز بهذه الجائزة، والتي يتم تقديمها منذ العام 1948، منذ أن نالها قلب الدفاع البرتغالي روبن دياز عن الموسم (2020-2021).

كما حصد هالاند (22 عاما) جائزة أخرى من رابطة "البريميرليغ"، وهي لأفضل لاعب شاب، ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يجمع بين الجائزتين في موسم واحد.

وبشكل عام، شارك المهاجم النرويجي في 51 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 52 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

واحتل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 30 هدفا، وتلاه في المركز الثالث مواطنه إيفان توني، مهاجم برينتفورد، برصيد 20 هدفا.

بينما احتل النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول وهداف الموسم الماضي، المركز الرابع برصيد 19 هدفا.

في ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ":

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1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 36 هدفا

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 30 هدفا

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 20 هدفا

4- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 19 هدفا

5- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 18 هدفا

6- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 17 هدفا

7- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 15 هدفا

7- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 15 هدفا

7- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 15 هدفا

10- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 14 هدفا

10- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 14 هدفا

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12- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 13 هدفا

12- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 12 هدفا

14- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 11 هدفا

14- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 11 هدفا

14- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 11 هدفا

14- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 11 هدفا

18- النيجيري تايوو أونيى (نوتينغهام فورست) – 10 أهداف

18- الإنجليزي إيبيريشي إيز (كريستال بالاس) – 10 أهداف

18- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 10 أهداف

18- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 10 أهداف

18- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 10 أهداف

18- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) – 10 أهداف

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24- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

24 - الألماني باسكال غروس (برايتون) – 9 أهداف

24- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 9 أهداف

24- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 9 أهداف

24- - الإنجليزي جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون) – 9 أهداف

29- البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 8 أهداف

29- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

29- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 8 أهداف

29- الويلزي بيرنان جونسون (نوتينغهام فورست) – 8 أهداف

29- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 8 أهداف

34- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 7 أهداف

34- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

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34- الهولندي كودي جاكبو (ليفربول) – 7 أهداف

34- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 7 أهداف

34- الإنجليزي سولومون مارش (برايتون) – 7 أهداف

34- الإنجليزي دوايت ماكنيل (إيفرتون) – 7 أهداف

34- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 7 أهداف

34- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 7 أهداف

34- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 7 أهداف

34- السويسري غرانيت دجاكا (أرسنال) – 7 أهداف

34- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – 7 أهداف

34- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 7 أهداف

المصدر: "premierleague"