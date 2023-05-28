رسميا.. الأندية المودعة للدوري الإنجليزي الممتاز

أكمل فريقا ليستر سيتي وليدز يونايتد مثلث الأندية التي ودعت الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ38 الختامية "للبريمير ليغ".

وهبط نادي ليستر سيتي إلى دوري الـ"تشامبيو شيب" بالرغم من فوزه على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

واكتفى ليستر سيتي "الثعالب" بالمركز الثامن عشر فقط على سلم ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن مركز النجاة السابع عشر الذي احتله فريق إيفرتون بعد فوزه على صيفه بورنموث بهدف وحيد.

وعاد فريق ليستر سيتي إلى دوري "التشامبيون شيب" بعد أن صعد إلى مصاف أندية "البريميرليغ" في العام 2014، وحقق "معجزة كروية" بتتويجه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في العام 2016.

بينما اختتم نادي ليدز يونايتد موسمه في دوري الأضواء، بهزيمة ساحقة في عقر داره أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف مقابل أربعة أهداف، واحتل المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة.

والتحق فريقا ليستر سيتي وليدز يونايتد فريق ساوثهامبتون متذيل جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 25 نقطة، بعد تعادله مع ضيفه ليفربول (4-4)، وكان قد ودع دوري الأضواء قبل عدة جولات.

المصدر: RT