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ليفربول يحتفل.. إيفرتون يهرب من الهبوط (فيديو)

الرياضة

ليفربول يحتفل.. إيفرتون يهرب من الهبوط (فيديو)
AP /Peter Byrne
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نجح فريق إيفرتون في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بورنموث (1-0) مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ38 الختامية "للبريمير ليغ".

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذه الانتصار الثمين للاعبه الفرنسي عبد الله دوكوري، الذي سجل هدف الفوز الوحيد ليفرقه عند الدقيقة 57 من زمن اللقاء على ملعب "غوديسون بارك" بمدينة ليفربول.

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واحتل فريق إيفرتون المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري للموسم (2022-2023) برصيد 36 نقطة، ليكسب الصراع على البقاء في الجولة الأخيرة، ضد كل من ليستر سيتي وليدز يونايتد، اللذين اكتفيا بالمركزين الثامن عشر والتاسع عشر على الترتيب، وودعا "البريمير ليغ"، رفقة نادي ساوثهامبتون متذيل الدوري، والذي ودع دوري الأضواء منذ عدة جولات.

المصدر: RT

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