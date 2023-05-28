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ليفربول "الجريح" يخوض مباراته الأخيرة.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ليفربول
Legion-Media /Mike Egerton
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يحل فريق ليفربول ضيفا على نادي ساوثهامبتون في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد،  وذلك في الجولة الـ38 الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تبدأ جميع مباريات الجولة الختامية "للبريمير ليغ" في وقت واحد، في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الإسباني روبن سيليس (39 عاما)، المدير الفني لنادي ساوثهامبتون، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه ليفربول:

بينما سيعتمد الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة ضد مضيفه ساوثهامبتون:

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ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، ولن يتغير مركزه بغض النظر عند نتيجة هذه المباراة، وأخفق في احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل، وسيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

بينما يقبع نادي ساوثهامبتون في قاع الدوري برصيد 24 نقطة، وودع منذ عدة جولات دوري الأضواء.

المصدر: RT 

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