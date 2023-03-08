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الحكم بالسجن على مشجع هاجم حارس إشبيلية أثناء المباراة

الرياضة

الحكم بالسجن على مشجع هاجم حارس إشبيلية أثناء المباراة
AP
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قضت محكمة هولندية بحبس أحد مشجعي نادي أيندهوفن بالسجن لمدة شهرين، بعد اقتحامه أرض الملعب وتوجيهه لكمة لحارس مرمى فريق إشبيلية، خلال مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.

وأدين المشجع البالغ من العمر 20 عاما، واسمه ديلانو كيه، بالاعتداء على حارس المرمى ماركو دميتروفيتش، وخرق حظر النزول إلى أرض الملعب الذي فرضه الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وقال الادعاء الهولندي الشهر الماضي، إن المتهم صدر بحقه حكمان سابقان في جرائم تتعلق بكرة القدم وأنه كان تحت تأثير الكحول عندما اقتحم أرض الملعب قرب نهاية مباراة أيندهوفن وإشبيلية التي أقيمت في 23 فبراير الماضي وسدد لكمة لدميتروفيتش.

ولم يصب حارس مرمى إشبيلية بجروح واشتبك مع المشاغب قبل أن يخرجه رجال الأمن من أرض الملعب.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أقام دعوى تأديبية ضد أيندهوفن بعد الواقعة، ومن المرجح أن يعاقبه.

المصدر: أ ب 

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