اندلاع حريق بالقرب من قرية المشجعين في قطر ( فيديو)

اندلع حريق بالقرب من قرية مشجعي كأس العالم 2022 المقام على الأراضي القطرية.

واندلع حريق على بعد 3.5 كيلومترات من قرية المشجعين المتواجدة في جزيرة قطيفان بمدينة لوسيل.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن المشجعين شاهدوا دخانا أسود كثيفا يتصاعد من منطقة قريبة من أماكن إقامتهم.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق من مبنى قيد الإنشاء يقع بجوار منطقة مشجعي كأس العالم 2022.

وقالت السلطات القطرية إن الدفاع المدني سيطر على الحريق دون وقوع إصابات.

وتظهر اللقطات سطح مبنى مشتعلا بالقرب من قرية المشجعين، لكن لم يتضح على الفور ما هو المبنى قيد الإنشاء.

المصدر: "وسائل إعلام"