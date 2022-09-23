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الأردن يهزم سوريا ويضرب موعدا مع عمان في نهائي البطولة الرباعية الدولية (فيديو)

الرياضة

الأردن يهزم سوريا ويضرب موعدا مع عمان في نهائي البطولة الرباعية الدولية (فيديو)
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حقق منتخب الأردن فوزا ثمينا على سوريا بنتيجة 2-0 في المواجهة المثيرة التي جمعتهما مساء الجمعة على إستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، ضمن البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم.

وسجل هدفي منتخب الأردن أحمد سمير في الدقيقة 25، ويزن النعيمات في الدقيقة 42.

وبلغ منتخب الأردن، مستضيف البطولة، بذلك المشهد النهائي حيث سيواجه عمان، فيما سيلتقي منتخب سوريا منافسه العراقي لتحديد صاحب المركز الثالث.

وينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم هذه البطولة في إطار استعدادات منتخب "النشامى" لكأس آسيا 2023.

المصدر: وكالات

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