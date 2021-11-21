نجمة التنس الصينية بينغ شواي تظهر بصور رسمية ببطولة تنس في البلاد (صور+فيديو)

حضرت نجمة التنس الصينية بينغ شواي، التي كان مكان وجودها موضع اهتمام دولي مؤخرا، بطولة في بكين اليوم الأحد بحسب الصور الرسمية التي نشرتها البطولة الصينية.

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وكان يمكن رؤية بينغ بين الضيوف في البطولة مرتدية سترة زرقاء داكنة وسروالا أبيض، وفقا للصور المنشورة على الصفحة الرسمية للبطولة على موقع "وي تشات".

ونشر رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، هو شيغين عبر حسابه في "تويتر" صورا يزعم أنها حديثة لبينغ شواي وتعكس "وضعها الحالي" بحسب تعبيره.

وقال في تغريدة له: " أكدت من خلال مصادري الخاصة أن هذه الصور هي بالفعل حالة بينغ شواي الحالية".

وأضاف هو شيغين أن "شواي مكثت في الأيام القليلة الماضية داخل منزلها بحرية ولا تريد أن يتم إزعاجها".

وأشار إلى أن بينغ شواي "ستظهر في الأماكن العامة وتشارك في بعض الأنشطة قريبا".

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

ونشر رئيس تحرير "غلوبال تايمز" عبر حسابه على "تويتر" مقطعي فيديو يظهران أن "بينغ شواي كانت تتناول العشاء مع مدربها وأصدقائها في أحد المطاعم، ولفت إلى أن محتوى الفيديو يظهر بوضوح أنه تم تصويرهما السبت، بتوقيت العاصمة الصينية بكين".

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

وتوارت بينغ البالغة 35 عاما، بطلة رولان غاروس وويمبلدون السابقة في الزوجي، عن الأنظار منذ أن اتهمت في أوائل الشهر الحالي نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء الجنسي عليها.

ولم تظهر المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي علنا منذ أن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الثاني من نوفمبر، إن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي، أجبرها على ممارسة الجنس وإنهما أقاما فيما بعد علاقة توافقية متقطعة.

ولم يعلق تشانغ، ولا الحكومة الصينية على مزاعمها. وتم حذف منشور بينغ سريعا من وسائل التواصل الاجتماعي وتم حظر مناقشة الموضوع على الإنترنت الخاضع لرقابة شديدة في الصين.

وأعربت هيئات التنس العالمية عن قلقها، وهدد اتحاد اللاعبات المحترفات بسحب بطولاته من الصين. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تقديم أدلة على مكان وجود بينغ وسلامتها.

وقال متحدث باسم اتحاد اللاعبات المحترفات في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "رويترز" إن الصور ولقطات الفيديو التي ظهرت اليوم الأحد لبينغ ما زالت "غير كافية" ولا تعالج مخاوف الاتحاد.

ولم ترد بعد سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا في بكين على طلبات من "رويترز" للتعقيب على ظهور بينغ اليوم الأحد في العاصمة الصينية.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بصورة مستقلة من صحة الصور، التي نسبت إلى تسوي مينغ الصحفي في جلوبال تايمز، وهي صحيفة مدعومة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

المصدر: رويترز