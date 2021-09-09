فرض غرامة كبيرة على الألماني بواتينغ لضربه صديقته

غرّمت محكمة في ميونيخ مدافع ليون الفرنسي لكرة القدم الألماني جيروم بواتينغ بمبلغ قدره 1.8 مليون يورو، بعد إدانته بممارسة العنف تجاه شريكته السابقة ووالدة طفليه.

واعتبر القضاة بواتينغ مذنبا بالاعتداء والضرب بعد يوم كامل من جلسة الاستماع، وغرموه مبلغ 30 ألف يورو مضروبا بثلاثين ضعفا، أي ما مجموعه 1.8 مليون يورو، بحسب ما أفاد صحافيون متواجدون في المكان.

وواجه المدافع الدولي الألماني السابق عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات بسبب أفعاله التي وقعت خلال إجازة في منطقة البحر الكاريبي في يوليو 2018.

ويبلغ بواتينغ من العمر 33 عاما، وسبق له اللعب لعدة أندية معروفة أبرزها هامبورغ، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، وتوج بلقب الدوري الألماني تسع مرات، وفاز بدوري أبطال أوروبا مرتين.

على الصعيد الدولي، توج بواتينغ مع منتخب بلاده ألمانيا ببطولة كأس العالم التي استضافتها البرازيل عام 2014.

المصدر: وكالات