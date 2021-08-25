حصيلة ميداليات اليوم الأول للألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

تصدرت أسترالية منافسات اليوم الأول من دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو 2020"، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وحصدت أستراليا 10 ميداليات (6 ميداليات ذهبية، ميدالية فضية، 3 ميداليات برونزية)، وتلتها الصين في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات (5 ميداليات ذهبية، ميدالية فضية، ميداليتان برونزيتان) ومن ثم روسيا في المركز الثالث من حيث الميداليات الذهبية، برصيد 6 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، ميدالية فضية، ميداليتان برونزيتان).

وفي ما يلي ترتيب الدول (حسب الميداليات الذهبية) لدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021:

olympics/tokyo-2020

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المصدر: وكالات