شاهد.. آمال توتنهام في دخول المربع الذهبي تتعرض لضربة

بدد ليدز يونايتد "نظريا" حلم توتنهام بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه عليه 3-1 السبت في افتتاح المرحلة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهيمن أصحاب الضيافة في الشوط الأول ووضعه ستيوارت دالاس في المقدمة بعد 13 دقيقة من متابعة لكرة ارتدت من الحارس هوجو لوريس.

وأدرك سون هيونج-مين التعادل في الدقيقة 25 بإنهاء متقن لهجمة بعد تمريرة بارعة من ديلي آلي لكن ليدز لم ينزعج وأعاد باتريك بامفورد التقدم قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول بتسديدة قريبة المدى.

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وألغي هدفان لمهاجم توتنهام هاري كين بداعي التسلل وأهدر الزوار عدة فرص قبل أن يؤكد البديل رودريجو انتصار ليدز بتسديدة متقنة في الدقيقة 84.

وبقي رصيد توتنهام 56 نقطة في المركز السادس بفارق 5 نقاط عن تشلسي الرابع الذي لعب مباراة أقل، كما أن مطارديه ليفربول وإيفرتون يبتعدان عنه بفارق نقطتين و4 نقاط تواليا ولكل منهما مباراتان مؤجلتان.

وبعد أن كان توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال من منصبه الشهر الماضي، متصدرا الترتيب في ديسمبر الماضي تراجع مستواه بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من النتائج المخيبة، كما خرج بخفي حنين من الدوري الأوروبي بخسارة ثقيلة أمام دينامو زغرب الكرواتي 0-3 في ربع النهائي، بعد أن تقدم عليه ذهابا بهدفين نظيفين.

المصدر: "وكالات"